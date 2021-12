Erwin (46) is dé vuurwerkman van Huissen: ‘Elke knal die je hoort, is van illegaal vuurwerk’

Wat dacht u toen het kabinet vorige maand besloot om dit jaar toch weer een vuurwerkverbod in te stellen?

,,Het was een grote teleurstelling. Ik was boos. Alle negatieve emoties die je kunt bedenken, kwamen bovendrijven. Want in tegenstelling tot een jaar geleden gaven de coronacijfers tot voor kort geen aanleiding daartoe.”



,,En toen de cijfers begonnen toe te nemen, riepen verschillende medisch specialisten dat het veel belangrijker zou zijn om structurele coronamaatregelen te treffen in plaats om mensen te verbieden gedurende acht uur per jaar vuurwerk af te steken. De vreugde was groot toen het kabinet geen verbod wilde instellen, maar onder druk van de burgemeesters werd 10 miljoen mensen een groot plezier ontnomen. Het is zo oneerlijk.”