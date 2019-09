Explosieve groei zzp’ers in thuiszorg, hogere werkdruk vast personeel

NIJMEGEN - Het aantal mensen in de thuiszorg dat zich als zelfstandige vestigt groeit explosief. In een half jaar tijd kwamen er 3.111 bij, een stijging van 20 procent ten opzichte van 2018. Het heeft tot gevolg dat de belasting van de vaste medewerkers zwaarder wordt.

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel over het eerste half jaar van 2019, opgevraagd door de Gelderlander, blijkt dat per 1 juli bijna 19.000 zelfstandigen, zogenoemde zzp’ers, in de thuiszorg werkzaam waren. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal dat zich vijf jaar geleden als zelfstandige verhuurde.

Dat het aantal zzp'ers dit jaar ineens een nog grotere vlucht neemt - het groeit dubbel zo hard als in de jaren hiervoor -, is opvallend. ,,Ik denk dat mensen aan het eind van hun Latijn zijn, er moedeloos van worden dat er almaar geen echte verandering in de zorg komt", stelt Hans Buijing.



Buijing is bestuurder van branchevereniging Zorgthuisnl, die 155 bedrijven in onder meer de regio’s Arnhem, Nijmegen, Achterhoek en Vallei vertegenwoordigt. Ook is er volgens hem een zwaan-kleef-aaneffect. ,,Ze zien collega's hetzelfde doen, zien dat hun tarieven omhoog gaan, dat het kansrijk is.”

De Bemmelse Linda Hendriks, die al elf jaar geleden als zzp'er in de thuiszorg aan de slag ging, zegt recent geregeld geconsulteerd te worden door mensen die ook hun vaste baan willen opzeggen. ,,Eén, twee keer per maand wel, dat is echt iets van de laatste tijd."



Ze kan het iedereen aanraden. Via coöperatieve vereniging de Zorgprofessional wordt ze als zelfstandige ondersteund, via een collectief van zzp’ers heeft ze zich tegen inkomstenderving bij ziekte ingedekt. ,,En ik heb al die jaren altijd meer werk gehad dan ik aankon.”

De Huissense Monique Quint - beroep: verzorgende individuele gezondheidszorg - besloot begin dit jaar de stap te zetten en zelfstandige te worden. De belangrijkste reden? ,,Het rooster, gezond roosteren. Vrij kunnen plannen wanneer ik het wil en vakantie kunnen nemen wanneer het mij past."



Ze zegt ‘nog geen minuut’ spijt te hebben gehad van haar stap naar een leven als zzp’er. ,,Ik ben nog niets tegen gekomen waarvan ik dacht: dit vind ik niet fijn.” De werkstress is een stuk minder, hoewel ze wel zelf op zoek moet naar klanten en meer zelf moet regelen. ,,Het heeft mij heel veel rust gegeven, ook in mijn gezin. Ik had het tien jaar eerder moeten doen. Voor mijn geen minpunten.”

80 procent meer zzp’ers

In de Nederlandse ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgorganisaties lopen tegen het eind van dit jaar naar verwachting zo'n 80 procent meer zzp’ers rond dan zes jaar geleden. Cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) laten zien dat op 1 juli een kleine 135.000 Nederlanders zich hadden ingeschreven als zzp’er met een zorgfunctie. Dat betekent dat ongeveer een op de tien medewerkers in de zorg zelfstandige is.

Daarbij gaat het met name om verpleegkundigen, medewerkers in thuiszorg en kinderopvang en psychotherapeuten en psychologen. Maar ook steeds meer tandartsen en orthodontisten kiezen er voor niet meer in dienst te treden bij een collega maar zich als zzp'er in te schrijven.



Dat betekent niet dat er meer tandartspraktijken komen, stelt woordvoerder Evert Berkel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: ,,Die zzp’ers starten juist géén eigen praktijk, maar gaan als zelfstandige zonder eigen praktijk werken voor een praktijkhoudende tandarts. Ook in de orthodontie doet zich dit voor.” Ook daar geldt een grotere mate van roostervrijheid als argument.

Werklast

Volgens uitkeringsinstantie UWV zijn er dit jaar in de zorg zo'n 140.000 vacatures, zo'n 8 procent meer dan vorig jaar. Vrijwel alle ziekenhuizen zeggen te maken te hebben met moeilijk vervulbare banen. Doordat personeel vertrekt en zzp’ers vaak minder inzetbaar zijn voor de incourante uren en minder populaire klusjes, wordt de werklast voor het vast personeel zwaarder.



Zorginstellingen zijn daarom bezig te kijken wat ze kunnen doen om de werkdruk van het vaste personeel te verminderen, de zelfstandigheid van het personeel te vergroten en ze meer te ondersteunen, om ze op die manier te bewegen te blijven.

