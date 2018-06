Familie boos over sluiten villa Bemmel

Update Meiden Abacus Huissen opnieuw beste schoolvoet­bal­lers

21 juni ZEIST - IKC De Abacus in Huissen heeft woensdagmiddag op de KNVB Campus in Zeist de landelijke finale van het Schoolvoetbal 2018 gewonnen. In de categorie Groep 7/8 Meiden (11/12 jaar) waren ze ongeslagen de beste van de zes teams.