Fenne (14): ‘Ik zou het leven nu een acht geven. Geen tien, want ik moet nog naar school’

Nieuw Prisma College in Arnhem wordt ‘zo bijzonder dat je er zou willen trouwen’

18 augustus ARNHEM - Het voorgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een beperking krijgt in Arnhem aan de rand van de Veluwe een nieuw gebouw waar leerlingen straks trots op kunnen zijn. Dat voorspelt architect Erik Wiersema. Hij is nu al lyrisch over het nieuwe Prisma College dat aan de rand van landgoed Mariëndaal aan de Heijenoordseweg nabij Het Dorp in Arnhem verrijst.