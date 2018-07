Fietser overleden na botsing met auto in Gendt

Vrachtwa­gen belandt op zijkant in tuin van woning

4 juli HUISSEN - Een vrachtwagen is woensdagmiddag uit de bocht gevlogen op de Karstraat ter hoogte van de Nieuwediep in Huissen. Het voertuig, dat geladen was met stenen, kwam daarbij op de zijkant terecht en lag deels in de tuin van een woning.