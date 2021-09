Fietser raakt zwaargewond bij botsing met auto in Doornenburg

Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding van de aanrijding, ook een mobiel medisch team per traumaheli kwam ter plaatse voor medische zorg.



Het is onbekend of de automobilist is aangehouden. De politie is bezig met het onderzoek.



In eerste instantie bracht de politie naar buiten dat het ging om een voetganger die was aangereden, maar die informatie bleek niet juist te zijn.



De Pannerdenseweg is afgesloten.