Fietspontje Bemmel-Ooij zeker níet dit jaar, andere schipper gezocht

Populair modemerk My Jewellery te koop in Huissen: ‘We hopen op een nieuwe doelgroep’

5 maart HUISSEN - Tienermeiden uit Huissen kunnen vanaf zaterdag voor de hele collectie van het merk My Jewellery terecht in damesmodezaak Bloggerfields aan de Vierakkerstraat in Huissen. ,,De eerste shop-in-shop in de verre omtrek.’’