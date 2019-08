Fietsster zwaargewond naar ziekenhuis na aanrijding op rotonde in centrum van Bemmel

Betuwse oorlogshis­to­rie in drie toneelstuk­ken vervat

22 augustus ELST/OOSTERHOUT/SLIJK-EWIJK - Toneelstukken over de strijd in 1944 en de bevrijding van de Betuwe in 1945. Alweer? ,,Natuurlijk gebeurt er al veel, met optochten en re-enactors. En uiteraard is het verhaal van het Manneneiland al vaak verteld, maar dan wel de geromantiseerde versie. Toneel is dan toch anders.”