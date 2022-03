‘Forës’ laat de rijke Romeinse geschiedenis van Huissen zien

Het kunstwerk aan de Plaza in de Huissense wijk Loovelden bestaat uit twee stalen tempeldeuren van 4,5 meter hoog en is gemaakt door beeldhouwer André Boone.

Bijzondere vondst

Forës (Latijns voor deur) verbeeldt de archeologische vondsten die hier zijn gedaan. Vijf jaar geleden besloot het toenmalig college een kunstwerk te laten maken vanwege de bijzondere vondst van een Romeins graf.



In 2019 deed de gemeente een oproep aan kunstenaars om een ontwerp in te dienen. Een werkgroep, samengesteld uit leden van het wijkplatform en de Kunstadvies Commissie, koos uiteindelijk voor het ontwerp van Boone.



Op de exacte locatie van het graf is nu het kunstwerk met informatiepaneel geplaatst. Het geheel is zaterdagmiddag onthuld door wethouder Theo Janssen, Irene Loeff van het wijkplatform en Mieke Bles namens de Kunstadvies Commissie.



In onderstaande video vertelt André Boone meer over zijn werk.