Fors meer besmettingen op Over Betuwe College in Bemmel, GGD ziet geen aanleiding voor extra maatregelen

BEMMEL - Corona heeft nu ook hard toegeslagen op het Over Betuwe College (OBC) in Bemmel. Volgens waarnemend rector Joost Eijkhout zijn er 36 leerlingen en acht docenten besmet (geweest). De afgelopen anderhalve week is het aantal besmettingen op deze school snel toegenomen.

Volgens Eijkhout hebben de meeste leerlingen en docenten lichte klachten en kunnen zij over het algemeen weer snel naar school. ,,Anderzijds begrijpen we dat deze toename tot onrust kan leiden", schrijft Eijkhout in een brief aan de ouders.

Voor de herfstvakantie

De school heeft, aldus de rector, dagelijkse basis contact met de GGD. De gezondheidsdienst geeft aan dat de besmettingen, die deze week zijn vastgesteld, zijn ontstaan voor de herfstvakantie. ,,De GGD ziet op dit ogenblik geen aanleiding voor extra maatregelen binnen de school", schrijft de rector ad-interim.

Wel heeft het het OBC Bemmel besloten de ouders voortaan elke vrijdag per brief te informeren over de stand van zaken binnen de school wat betreft het aantal corona besmettingen. Daarin wordt ook vermeld hoe de school ermee omgaat.

Aarzelingen

Uitgangspunt voor het OBC Bemmel is, aldus Eijkhout, dat de school openblijft voor alle leerlingen en dat het onderwijs zo veel mogelijk op school plaatsvindt. ,,Dat er aarzelingen kunnen zijn om je kind naar school te sturen in de huidige omstandigheden heeft ons begrip. Dit geldt overigens net zo goed voor docenten. We willen hierover graag met jullie in gesprek blijven als dit zich inderdaad voordoet."

Daarnaast schrijft hij dat de school zich de afgelopen weken verder heeft voorbereid om afstandsonderwijs steeds beter aan te bieden. Zo hebben alle docenten aan het begin van het schooljaar een laptop gekregen en hebben zij zich kunnen laten trainen om afstandsonderwijs te verzorgen. ,,Dit zal niet betekenen dat alles gelijk vlekkeloos verloopt."

Harder gestegen

Uit cijfers van de GGD blijkt dat het aantal positieve coronatest de afgelopen week in de gemeente Lingewaard opvallend veel harder gestegen dan in Overbetuwe. Volgens de GGD komt dat door de uitbraken bij handbalclub Huissen, het OBC in Bemmel en bij twee instellingen voor gehandicaptenzorg.

Lingewaard telt 616 coronapatiënten, tegen 573 in Overbetuwe.