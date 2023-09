Fort Pannerden is de allermooiste van Nederland: ‘Heel erg bijzonder’

COLUMN BINNENDIJKS Alles in Huissen ademt nog de oude katholieke sfeer

In het woordenboek wemelt het van uitdrukkingen waarin de kerk een rol speelt. Eén daarvan is ‘de kerk in het midden houden’. Waarschijnlijk hebben de laatsten van het Verarmde Roomsche Leven daaraan gedacht toen Elst tot centrum van het Betuwse Vaticaan werd uitgeroepen.