Froukje (48) uit Huissen werkte jarenlang in loondienst, maar gooide het roer om

Column Binnendijks Doornenbur­ger moet er wat voor overhebben om in het ziekenhuis in Elst te komen

De ligging van het dagziekenhuis in Elst, voorheen polikliniek geheten, is ronduit ideaal. Dat jubelt althans de veiligheidsfunctionaris van Rijnstate deze week in de krant. Hij kan dat dus veilig zeggen. Héél centraal en vlakbij het station van de Nederlandse Spoorwegen.

4 november