Fruittelers beleven spannende nachten met vrieskou op komst

Fruittelers kunnen zich wel wapenen tegen de vorst. Zo sproeien zij hun bomen om ze te beschermen tegen de kou. De jonge bloemknopjes krijgen dan een ijslaagje waardoor er stollingswarmte vrijkomt. Het bloempje bevriest dan niet.



Het moment van sproeien is wel cruciaal. De bomen houden namelijk niet van veel water, maar sproeit een boer te laat, dan is de oogst wellicht verloren. ,,Dreigt het koud te worden, dan moet je niet wachten tot het -1 of -2 is, want dan ben je te laat”, zegt fruitteler Wessel van Olst van De Woerdt in Ressen, terwijl hij door zijn ruim 20 hectare tellende boomgaard met voornamelijk appel- en perenbomen loopt. Het is stralend weer en 15 graden, maar toch is het tijd om proef te draaien.