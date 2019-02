‘Fysiek’ incident in klas: docent OBC Bemmel stopt in onderwijs

Onvergeeflijk

Meteen na het incident is de klas opgevangen door de schoolleiding, net als de betreffende leerling en de docent. Ook werden er meteen gesprekken gevoerd, waarbij ook de ouders van de leerling aanwezig waren.



,,In dat gesprek heeft de docent aangegeven dat de leerling en de klas geen enkele blaam treft. Hij is erg geschrokken van zijn eigen actie, vindt het onvergeeflijk en geeft aan dat hij om die reden niet langer werkzaam wil zijn in het onderwijs”, zegt een woordvoerder van de school.



,,De school en de docent betreuren dan ook ten zeerste dat dit incident is voorgevallen, dit verhaal kent alleen maar verliezers, alle partijen zijn erg ontdaan, dit had nooit mogen gebeuren.” De school heeft voor zowel de leerling als de docent begeleiding geregeld. Beiden geven aan behoefte te hebben aan rust en de hele zaak achter zich te laten en willen om die reden niet zelf inhoudelijk reageren. De ouders van de leerlingen zijn met een brief over het voorval ingelicht.