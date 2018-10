Galloways Gelderse Poort naar de slacht: 'Bitter, maar bittere noodzaak'

VVV-win­kel in Huissen gaat dicht

2 oktober HUISSEN - De VVV-winkel aan de Vierakkerstraat in Huissen gaat per 1 januari dicht. De winkel is volgens wethouder Theo Janssen overbodig geworden, omdat veel mensen hun informatie op internet vinden. De VVV-locatie in Huissen trok steeds minder bezoekers, nog zo'n duizend per maand.