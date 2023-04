‘Geboortebossen’ in Huissen; vanaf dit najaar krijgt iedere pasgeborene in Lingewaard een boom

Inbreker laat vooral oostelijke Betuwe links liggen, Tiel en Culemborg zijn koploper

Inbrekers hebben begin dit jaar weinig oog gehad voor woningen in de oostelijke Betuwe. Vooral in Lingewaard en Overbetuwe was het aantal woninginbraken in het eerste kwartaal een stuk lager dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.