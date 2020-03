Geen muilkorf, want bijtende Bemmelse bulldog is niet ‘gevaarlijk’ maar ‘hinderlijk’

Verdubbe­ling coronage­val­len in 4 dagen in Overbetuwe: 44, Lingewaard kent er 14

26 maart ELST / HUISSEN - Het aantal personen dat besmet is met het coronavirus in de gemeente Overbetuwe is flink gestegen, tot 44 bekende gevallen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van zondag 22 maart.