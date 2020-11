Geldboete voor automobilist na dodelijke aanrijding op snelfietspad tussen Arnhem en Bemmel

Ouders verontwaar­digt over coronabe­leid Over Betuwe College in Bemmel, school treft nu toch extra maatrege­len

30 oktober Het Over Betuwe College (OBC) in Bemmel gaat toch extra maatregelen inzetten om de snelle toename in het aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Zo zijn er wijzigingen in de manier van pauzeren aangebracht en gaat de school over op hybride onderwijs, mits het aantal positieve testen doorzet.