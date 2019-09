Geldboete voor verkeersfout met grote gevolgen in Bemmel

Ruim 200 mensen lopen ‘Exodus­tocht’ tussen Huissen en Arnhem, ter herdenking van de vluchtelin­gen van 1944

13:30 ARNHEM/HUISSEN Zo'n 200 mensen trokken vrijdagmorgen in een stoet met witte vlaggen over de uiterwaarden van Huissen naar Arnhem om het leed van de vluchtelingen te herdenken na de Slag om Arnhem. De tocht begon in het stadshart van Huissen en eindigde op het gemeentehuis in de Gelderse hoofdstad. Onderweg passeerden de wandelaars de John Frostbrug.