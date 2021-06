Gemeente gaat boete van 50.000 euro cashen bij kroeg in Angeren

Gemeente en kroegeigenaar liggen al een jaar of drie in de clinch, wat een complexe juridische strijd opleverde. In hoofdlijnen gaat het erom dat in het verleden omwonenden klaagden over te veel lawaai en dat het pand bouwkundig was aangepast zonder vergunningen. Daarop volgde een hele reeks waarschuwingen, dreigen met dwangsommen en het feitelijk opleggen van dwangsommen, waarbij steeds ook weer bezwaarmogelijkheden werden geboden.