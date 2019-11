Gemeente Lingewaard kan biomassacentrale Bergerden niet stoppen

Histori­sche periodeti­tel voor GVA

10 november DOORNENBURG - GVA heeft op eigen veld met een 6-2 zege op CHRC de eersteperiodetitel binnengehaald. Daarmee voltooide de ploeg van trainer Johan Scholten een perfecte reeks van acht overwinningen, ruimschoots voldoende voor de periodetitel in 4D. Het was de eerste keer in het 79-jarig bestaan van de club dat in een reguliere periode op eigen kracht de titel won.