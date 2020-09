Gemeenteraad Lingewaard na jaren elders vergaderen eindelijk thuis in Bemmel

Generatie C Het kostte bloed, zweet en tranen, maar Teun heeft wel een gewei aan de muur hangen

28 augustus Hoe is het om te slagen in tijden van corona? We vroegen het Teun Scholten (18) uit Gendt. Hij behaalde het diploma mbo Bos en Natuurbeheer, niveau 3, op Helicon in Velp. ,,Ik won zelfs een prijs.”