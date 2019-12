Marianne Peters uit Angeren is de enige buur van de steenfabriek van Caprice. „Mijn man was fel tegen de bouw van de windmolens, maar hij is in juli overleden. Ik heb drie weken geleden ervoor getekend dat het goed was. Ik vind het zelf niet zò erg. Ze hebben beloofd, dat we er echt geen last van zullen hebben en we krijgen jaarlijks een goede financiële compensatie. Mijn zoon en ik hebben nu wel wat anders aan ons hoofd. We moeten ons bedrijf voortzetten zonder mijn man. Je kunt de bouw van die molens wel proberen tegen te houden, maar dat lukt toch niet. Misschien zijn ze wel handig, kun je er lekker de was aan ophangen.”