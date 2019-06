Gendtenaar die dak vernielde met graafmachine probeerde daarna zichzelf te doden

De officier van justitie verwijt hem de vernielingen waarbij hij het leven van zijn ex-vrouw in gevaar heeft gebracht.



De rechtbank kwam vooral niet tot een schorsing van de hechtenis omdat een contact- en locatieverbod moeilijk te realiseren is. De man heeft zijn bedrijf daar nog steeds vlakbij de woning waar zijn ex nog altijd verblijft.



,,Kunt u zich voorstellen dat uw ex-vrouw doodsbang voor u is?”, vroeg de voorzitter hem. Dat kon hij zich voorstellen. Maar hij zal niet weer iets geks doen, benadrukte hij.



,,Het is niet niks wat er gebeurd is, daar ben ik me van bewust”, zei hij. ,,Ik ben er zelf ook gigantisch van geschrokken.”