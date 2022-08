Gendtse zoon van een Rijnschipper klimt op tot jonkheer met een ‘bespottelijk’ kasteel

Vierdaag­selopers met open armen ontvangen: ‘In Huissen maken wij overal een feestje van’

Al vroeg klettert op dinsdagochtend aan de Vierakkerstraat in Huissen het applaus van de terrassen, als kort na achten groepjes Vierdaagsewandelaars langskomen. Ondertussen zingen Peter Sluiter en Kitty van Kalleveen tegenover café Het Moment de lopers met het nummer These Boots Are Made For Walking moed in.

20 juli