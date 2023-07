Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lingewaard vandaag

Statiegeld­ver­za­me­laars slaan hun slag bij Vierdaagse: ‘Ik hoop een honderdje of twee, drie te pakken’

Het is flink kassa voor statiegeldverzamelaars bij de Vierdaagsefeesten. Het is een nieuw fenomeen: mensen die gewapend met tassen of manden de stad doorstruinen op zoek naar lege blikjes en flesjes. Alleen jammer dat de afvalzakken bij de evenemententerreinen zo diep zijn, vinden ze.