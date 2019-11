Gewonde bij aanrijding tussen drie auto’s in Huissen, hond vlucht en is spoorloos

Arnhemse advocaat werd in Huissen belaagd door oud-cliënt

28 november UTRECHT/ ARNHEM/ HUISSEN - Een Arnhemse advocaat heeft in het voorjaar van 2017 overwogen te stoppen omdat hij werd belaagd door een oud-cliënt die geld eiste. ‘Ik was mijn plezier en passie voor het vak kwijt’, schreef de raadsman in een slachtofferverklaring die deze week werd voorgelezen in de Utrechtse rechtszaal. Ook zijn gezin had het zwaar.