video en update Dodelijke schietpar­tij Huissen: ‘Agenten spraken die middag al met verdachte, slachtof­fers familie van zijn vriendin’

14 augustus HUISSEN - De dodelijke schietpartij vrijdagavond in Huissen is het dramatische gevolg van een ruzie in de relationele sfeer. Dat vertellen buurtbewoners. Ook zouden agenten die middag al een gesprek hebben gevoerd met de verdachte.