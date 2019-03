Gewonde carnavalsvierder na vechtpartij in Huissen: groep jongeren gevraagd om de stad te verlaten

Het beste vwo-profiel­werk­stuk op het OBC Bemmel: 'Vlees is een gevoelig onderwerp’

2 maart BEMMEL - Een traditie in wording. Dat is de uitreiking van de prijs voor het beste vwo-profielwerkstuk op het OBC in Bemmel. Ditmaal is de eer voor Fleur van Hilten uit Doornenburg en Roos van den Broek uit Elst.