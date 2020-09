GGD Gelderland-Zuid verwijst zorgmedewerkers en leraren naar Rookwinkel.nl: ‘Beetje amateuristisch’

Windturbi­nes van 240 meter hoog in natuurge­bied? Omwonenden zijn verbijs­terd over Linge­waards plan

16 september LOO/ ZEVENAAR - Wel of geen mega-windturbines bij steenfabriek Caprice in de uiterwaarden tussen Angeren en Doornenburg? Omwonenden zijn faliekant tegen de turbines van 240 meter hoog. De Zevenaarse wethouder Carla Koers is enthousiast.