Graafmachine vermorzelde Anneke's benen: 'Het had erger kunnen aflopen’

Ze zal nooit meer de oude worden, maar weigert als zielige patiënt door het leven te gaan. Ze schreef een boek over haar ervaringen met als bonus 32 tips.



Van het ene op het andere moment was u patiënt en overgeleverd aan witte jassen, zoals u in uw boek ‘Maak je vooral geen zorgen‘ schrijft. U kon dat moeilijk accepteren?

,,Ik was ongekend actief. Ik leefde intens. Ik ging wekelijks naar de hei, ik rende geregeld in het bos, ik maakte muziek, ik voedde als alleenstaande moeder twee jonge kinderen op en ik werd door organisaties of individuele personen ingehuurd om een verandering teweeg te brengen.



Van die drukke vrouw die midden in het leven stond werd ik opeens ongewild een optelsom van letsels. Vanaf het moment dat ik op straat lag, besefte ik dat ik hulpbehoevend was. Dat kon ik moeilijker aanvaarden dan de lichamelijke pijn.”



Ook al was u vijf maanden overgeleverd aan artsen, verpleegkundigen en therapeuten, u wilde niet als patiënt worden gezien. Is dat de kern van uw boodschap in het boek?