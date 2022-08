Grote brand afvalverwerker in Huissen onder controle, geen hoge concentraties schadelijke stoffen

UPDATE | met videoHUISSEN - Op het industrieterrein in Huissen nabij het Looveer heeft zondagmiddag een zeer grote brand gewoed. De rookpluimen waren tot in de verre omgeving te zien, een NL-Alert werd uitgestuurd. Om 17.30 uur meldt de brandweer dat de brand onder controle is en dat ze overgaat op nablussen.

Na onderzoek blijken er geen hoge concentraties schadelijke stoffen te zijn vrijgekomen bij de brand in een loods van afvalverwerkingsbedrijf Heijting Milieuservice, aldus de brandweer. De hulpdienst was daar aanvankelijk bang voor, evenals voor het vrijkomen van asbest.



Ook dat laatste is inmiddels uitgesloten, meldt een woordvoerder aan het eind van de middag. ,,Asbest blijkt te zijn opgeslagen elders op het terrein.”

Lees ook Play Kunststof en bedrijfsafval in grote loods in brand bij milieustraat in Huissen: brandweer houdt kantoorpand nat

Volledig scherm De brand zondagmiddag bij Heijting Milieu in Huissen. © Fons Sluiter

NL-Alert

De brandweer bevestigt dat het gaat om dezelfde loods die vorig jaar zomer vlam vatte, wederom gevuld met bouwafval. De loods van ijzer bleef toen overeind. Nu ook, al is een deel van het dak verwijderd om de brand beter te kunnen blussen.



De rookpluimen die door de brand veroorzaakt werden, waren in de wijde omgeving van Huissen te zien, zelfs tot aan Nijmegen. In Arnhem-Zuid was de brand bovendien ook goed te ruiken.



Ook bewoners van dat stadsdeel ontvingen tegen vier uur een NL-Alert, met het advies ramen en deuren te sluiten en zet de ventilatie uit te zetten.

Vieze, zwarte rook

Naast de NL-Alert werd in Huissen de politie ingezet om mensen die stonden te kijken - onder meer op de dijk - te waarschuwen voor de rook, meldt de brandweer. ,,Dit is vieze zwarte rook, wat er ook inzit: het is niet goed om het in te ademen.”, aldus een woordvoerder.



Geen gewonden

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er in of bij de loods geen mensen gewond geraakt. ,,Daar hebben wij geen meldingen van.”



Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt bij dit bedrijf. Vorig jaar zomer woedde ook een grote brand bij Heijting Milieuservice.



Wat de oorzaak van de brand is, is nog onbekend. Volgens de brandweer is er geen vermoeden van brandstichting. Hoe het kan dat twee jaar achtereen in dezelfde loods brand kan ontstaan, zal door de gemeente Lingewaard onder de loep worden genomen, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De loods, vlak na het uitbreken van de brand. © Fons Sluiter

Volledig scherm De brand in Huissen is van verre te zien. © DG

Volledig scherm Het NL-Alert bericht dat inwoners van Huissen en Arnhem zondagmiddag ontvingen in verband met de brand in een Loods bij het Looveer. © DG

Volledig scherm Zondagmiddag is er brand uitgebroken in een loods van een afvalverwerkingsbedrijf op een industrieterrein in Huissen. © Persbureau Heitink