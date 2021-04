Grote brand in paardenstal in Bemmel: dieren op tijd gered

Buiten Beeld ‘De Roddel­groep’ in Huissen heet eigenlijk heel anders, zeker in de volksmond

6 april In de Betuwe staan veel kunstwerken in de openbare ruimte. Je loopt er langs zonder er acht op te slaan. Wat stelt het voor en wat beoogde de kunstenaar? Deze week: ‘De Roddelgroep’ in Huissen.