Grote brand in schuur in Doornenburg, mogelijk gasflessen ontploft

Het sein brand meester is inmiddels gegeven, de schuur smeult nog wat na. De eerste melding van de brand kwam binnen rond kwart voor zeven ’s ochtends.



De brandweer schaalde direct op naar de status ‘middelbrand’ omdat het in het buitengebied lastig is om bluswater aan te voeren.



Het dak van de schuur is zeker voor een derde weggebrand, zegt een brandweerwoordvoerder. Ook de nokbalk heeft zware schade opgelopen. Dat maakt onderzoek in het bijgebouw lastig. De brandweer probeert uit te vinden wat er allemaal in de schuur staat, om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.



Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel is er asbest vrijgekomen, reden waarom de brandweer het terrein heeft afgezet.