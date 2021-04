Grote brand in stal in Bemmel: acht paarden en veulen van 5 dagen oud veilig

boerentrots Jasper Bouwman uit Angeren koestert het feit dat hij nog samen kan boeren met zijn vader van 82

15 april ANGEREN - Jasper Bouwman komt van het land. Eenmaal binnen in het woongedeelte van het boerenbedrijf doet hij zijn overall uit. Op de achtergrond loeit een koe. De hond loopt op het erf en blaft. De fruitbomen staan in bloei. In nog geen minuut tijd een fraai stukje couleur locale aan de Kamervoort 24 in Angeren.