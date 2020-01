Grote stroomstoring treft 7400 adressen in Lingewaard en Millingen aan de Rijn

UpdateBEMMEL/ GENDT - Een grote stroomstoring heeft vrijdag rond het middaguur ongeveer 7400 adressen in de gemeente Lingewaard en in Millingen aan de Rijn getroffen. In Bemmel, Angeren, Gendt, Haalderen, Doornenburg en Huissen of grote delen van die plaatsen ging even voor het middaguur de spanning van het net.

Oorzaak is een kapotgetrokken kabel bij werkzaamheden in Bemmel. Het gaat om een zogenoemde middenspanningskabel, zegt een woordvoerder van Liander. Die kabel zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in een groot gebied.

Verschillende supermarkten in het getroffen gebied hebben of hadden last van de stroomstoring. Zo is de Coop in Gendt dicht. In Millingen aan de Rijn is Albert Heijn van den Hatert gewoon open. ,,We hebben er hier niets van gemerkt”, zegt een medewerkster. Ook Het Gasthuis in Millingen ontspringt de dans.

Liander is bezig om omleidingen te maken. Daardoor komt waarschijnlijk stukje bij beetje in gebieden de stroomvoorziening weer terug. Daarna kan de kapotgetrokken kabel worden gerepareerd.

In delen van Bemmel was rond 12.30 uur weer stroom, zeggen ze bij de Jumbo in Bemmel. Eigenaar Pim Scheperkamp heeft in de tussentijd klanten weg moeten sturen. Personeel heeft even pauze gehouden, maar kon dus al vlot weer aan het werk.

Delen van Gendt hadden een klein uur later weer stroom. Net voor 13.30 kon daardoor de Coop in Gendt ook weer open. ,,Wij zijn verplicht de winkel dan dicht te doen en klanten veilig de winkel uit te helpen’’, zegt supermarktmanager Danny Burgers. ,,We kunnen geen kassa draaien en het is donker in de winkel. Dan is het er ook niet veilig.’’

Het centrum van Huissen heeft geen last gehad van de stroomstoring.