Guus en John kopen 36 jaar oude auto van Bassie en Adriaan voor ‘honderd keer de dagwaarde’

Voor Guus en John zijn Bassie en Adriaan jeugdsentiment. ,,En vooral John is bijna bezeten van ze’’, vertelt Guus. ,,Hij kocht eerder ook al de originele robot Robin. De verkoper van Robin wist hem daarom weer te vinden toen hij deze auto wilde verkopen. We dachten: dat komt niet nog een keer voor.’’ Maar wat gaan ze dan met die auto doen? Staat ie gewoon op de oprit? ,,Nee, hij staat veilig ergens in een loods. Als corona en beetje voorbij is dan willen we de auto gaan verhuren.’’ Dat verhuren moet dan gaan gebeuren voor een starttarief van ongeveer 100 euro. Dat is inclusief chauffeur. ,,We laten liever niemand anders in de auto rijden.’’

24.000 euro

Zelf zullen Guus en John ook zeker af en toe een rondje rijden. ,,Gewoon voor de fun. Mensen gaan toch kijken en kinderen die roepen. Die herkennen de auto natuurlijk en dat is leuk.’’



24.000 euro heeft het duo voor de wagen betaald. ,,Ja, dat is zo’n beetje honderd keer de dagwaarde van de auto. Geld is relatief met dit soort dingen. Ze zeggen toch wel eens wat de gek er voor geeft? Nou, wij zijn redelijk gek’’, zegt Guus lachend.



Of dit de laatste aankoop is die gerelateerd is aan Bassie en Adriaan valt niet uit te sluiten. ,,John wil ook heel graag de caravan. Maar dan moet ie wel in goede staat zijn en moet er nog een trekhaak onder de auto, want dat heeft deze niet. De echte auto is overigens ter ziele.’’