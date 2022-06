Handlanger van Martien R. uit Gendt moet zes jaar de bak in

DEN BOSCH - De 44-jarige Berend B. uit Gendt moet zes jaar de gevangenis in omdat hij zich samen met leden van de Osse woonwagenfamilie R. schuldig heeft gemaakt aan de handel in wapens en drugs. De rechtbank in Den Bosch neemt de eis van het Openbaar Ministerie over.

B. kwam bij de politie in beeld via de heimelijk opgenomen camerabeelden en afgeluisterde gesprekken bij het woonwagenkampje van de familie R. in de Osse Hoogheuvelsraat. Zo was hij begin 2019 betrokken bij het bewerken van blokken cocaïne en het inpakken van vuurwapens. De rechtbank vindt ook bewezen dat de man betrokken was bij de -mislukte- poging om 315 kilo cocaïne naar Nederland te smokkelen.

Schietpartij Lithoijen

Na april 2019 werd B. niet meer gezien in Oss. Dat was, zo schrijft de rechtbank in het vonnis, niet omdat hij dat niet meer wilde, maar omdat hij het restant van een eerder opgelegde straf moest gaan uitzitten. B. kreeg in hoger beroep 8,5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een wild-west-schietpartij op de Kennedybaan in Lithoijen, in 2014.

Het Openbaar Ministerie noemde B. op de zitting een ‘actieve speler in de organisatie van Martien R.'. De man uit Gendt heeft volgens justitie bewust gekozen voor een criminele carrière, zo sprak de officier van justitie, daarbij verwijzend naar de vijftien veroordelingen die inmiddels op zijn naam staan.

Leden van de familie R. werden vorig jaar al veroordeeld tot gevangenisstraffen. B. werd later berecht omdat het Openbaar Ministerie maximaal vijftien verdachten voor de rechter wilde brengen. Martien R. en zijn medeverdachten zijn inmiddels beland in de hoger-beroepfase. De inhoudelijke behandeling daarvan is vermoedelijk pas in 2023.