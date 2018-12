Hans M. wilde niet ongemerkt uit het leven stappen, burgemeester Lingewaard stond perplex

Cultureel Podium moet hart Gendt weer laten kloppen

7:02 GENDT - Providentia in Gendt verdient levendigheid, zeggen Sjaak Hendriksen, John Joosten en Marion Dummer. Daarom wordt nu het Cultureel Podium Gendt (C.P.G.) geïntroduceerd, de eerste avond is 19 januari met ‘Wes zingt Toon... alles was even mooi’.