Hans van M. plande zijn aanslag zorgvuldig, op de verjaardag van zijn ex-geliefde

Hans van M. wilde met één grote klap uit het leven stappen. Hij was boos op de psychiatrie, de politie en de gemeente. Niemand nam hem voldoende serieus. In alle brieven voert de mislukte relatie met zijn ex-vriendin de boventoon.



De vrouw zou hem 40.000 euro schuldig zijn en hem hebben gemanipuleerd. Van M. was daar bijzonder rancuneus over. Hij eiste dat zijn ex-geliefde bij de notaris een schuldbekentenis zou ondertekenen. Volgens psychiaters was hij gepreoccupeerd. Hij was laag intelligent, had een persoonlijkheidsstoornis en was zeer rigide zijn in zijn denken.



Van M. stalkte haar en ondernam vaker een suïcidepoging. Begin 2017 stond zijn naam in de politiesystemen al ruim 22 keer vermeld als verward en gevaarlijk persoon. Zo dook hij in augustus 2016 naakt de Rijn in en overgoot hij zichzelf op 11 december 2016 met benzine.