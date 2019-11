Hardleerse, blowende jongeman drie keer zonder rijbewijs van weg gehaald

In mei van dit jaar was de verdachte namelijk twee maal in Huissen achter het stuur betrapt terwijl zijn rijbewijs vanwege eerdere overtredingen was geschorst. Bij een aanhouding in Arnhem in november vorig jaar bleek dat ook al het geval. Bij die gelegenheid werd hij totaal stoned van de weg gehaald met bijna vijf maal de toegestane hoeveelheid THC in zijn bloed.