Hartpatiënt Jan (70) maakt dankbaar gebruik van ouderenuurtje in Bemmel: ‘Dit was het enige gevaar dat ik moest trotseren’

Zo was boodschappen doen voor hartpatiënt Jan Kop (70) uit Lent de afgelopen tijd ‘het enige gevaar’ dat hij moest trotseren. Hij kon geen supermarkt vinden waar het rustig was en vindt het heel prettig dat hij nu in een vrijwel lege zaak kan winkelen. ,,Ik hoop dat het de volgende keer niet drukker is.”