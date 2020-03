Hartpatiënt Jan (70) maakt dankbaar gebruik van ouderenuurtje in Bemmel: ‘Enige gevaar voor mij was boodschappen doen’

Alicia Martinuz opent voorzichtig de portier van haar rode Suzuki Alto. Zeker vijf minuten voordat het eerste boodschappenuurtje voor ouderen van de Albert Heijn in Bemmel begint, heeft ze haar auto al vlak voor de ingang geparkeerd. Vanwege de kou blijft ze daar nog even in zitten. ,,Ik vind het best wel spannend’’, biecht de 73-jarige op. ,,Ik ben best bang voor het coronavirus.’’



Ze vindt het daarom erg fijn dat ze nu al om zeven uur ’s morgen naar binnen mag bij de plaatselijke supermarkt. Net als andere 70-plussers, zorgpersoneel en mensen die kwetsbaar zijn voor corona, heeft Martinuz een uur lang voorrang op de overige klanten.