Heeft de kleine Faber Campschroer uit Gendt écht elf broertjes en zusjes?

Nieuwe ziekenhuis­op­na­me met corona in Overbetuwe, Lingewaard stabiel

18 april ELST / BEMMEL - Opnieuw is een inwoner van de gemeente Overbetuwe in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnames in Lingewaard is nu al drie dagen stabiel.