Heeft Stefan uit Doornenburg de mooiste vrachtwagen van Nederland? ‘Ik heb hem zelf ontworpen’

Vernielin­gen en poging tot brandstich­ting bij buiten­school­se opvang in Huissen door ‘aangebran­de types’

20 juli HUISSEN - ‘Aangebrande types’ hebben dit weekend vernielingen gepleegd bij de BSO IKC Binnenstebuiten in Huissen. Ook is geprobeerd om het gebouw in brand te steken. De politie is een onderzoek gestart.