Heel veel animo voor gratis onderzoek naar scheuren in huizen: ‘Op zo’n schaal nog nooit gebeurd’

Laatste woningen van ‘De Landheren’ in Huissen in de verkoop, bouw al bezig: ‘We gaan volle spuit vooruit’

Ze bestaan écht: nieuwbouwprojecten in de regio die zonder problemen verlopen. Zo zijn de eerste vier woningen van het project ‘De Landheren’ in Huissen verkocht en zijn nu ook de laatste vier te koop. De bouw is, zoals verwacht, in het eerste kwartaal van 2024 gereed.