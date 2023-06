Helder weer in Lingewaard vandaag

voetbal Betuwe RKHVV en OSC naar finale nacompeti­tie, De Bataven onderuit in Alkmaar

Er komt geen Betuwse finale in de nacompetitie om een plek in de vierde divisie. In de halve finale werd De Bataven zondagmiddag uitgeschakeld door AFC'34 in Alkmaar (3-0). RKHVV won wel, met 3-2 bij De Zouaven plaatste zich zo voor de finale.