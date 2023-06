Heldere tot licht bewolkte dag in Lingewaard

MET VIDEO Poes Veugje na ruim zeven (!) jaar terug bij dolgeluk­kig baasje: ‘Echt bizar’

Ze had de hoop opgegeven haar geliefde Veugje ooit nog in de armen te kunnen sluiten. Haar dierbare poes, het allereerste huisdier toen ze op zichzelf ging wonen. Maar wonderen bestaan, zo blijkt weer, want baasje Wieke Loeffen uit Huissen heeft de poes na ruim zeven jaar teruggevonden.