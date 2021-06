Het geel van koolzaad en het blauw van wede

De bermen kleuren niet meer geel van raapzaad, Brassica rapa. Raapzaad is praktisch uitgebloeid, maar het geel uit de kruisbloemenfamilie, de Brassicaceae, is nog lang niet verdwenen. Hier en daar zien we akkers koolzaad, Brassica napus, en op dijken in het rivierengebied, zeker als de voet van de dijk stenig is, wede, Isatis tinctoria.