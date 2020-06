Het is erop of eronder voor de verlengde A15: hier vind je alle antwoorden over de nieuwe snelweg die er wel/niet* komt

videoAl jaren wordt gesproken over het doortrekken van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Volgende week behandelt de Raad van State in vier dagen 52 bezwaren tegen de bouw van het stuk snelweg. Het is het belangrijkste verkeersproject van Gelderland. Komt het er wel of niet? Wij nemen je alvast bij de hand met de 15 allerbelangrijkste vragen en antwoorden in dit ingewikkelde dossier.

1. Waarom moet die weg er eigenlijk komen?

De weg stopt abrupt in het weiland bij Bemmel. Dat is nooit de bedoeling geweest. Nu het deze eeuw steeds drukker werd op de wegen rond Nijmegen en Arnhem groeide de noodzaak. De A12 bij Velperbroek, de A50, de Pleyroute: het zijn vaste namen in de top van de filelijstjes. Gelderland ligt vol rivieren (de Waal, Rijn, IJssel en Maas) en dus moet al het verkeer over een paar bruggen. Dat maakt het wegennet kwetsbaar. Een verkeersinfarct is zo opgelopen.

2. Hoeveel sneller zijn we als de nieuwe snelweg er eenmaal ligt?

Een minuut of tien. Dat is wel afhankelijk van de verkeerssituatie. De weg komt er overigens niet alleen voor de tijdwinst van de individuele automobilist, maar vooral om een extra uitweg te hebben als er weer veel files zijn.

3. Weet iemand nog wie ooit bedacht heeft om de snelweg aan te leggen?

Helaas, het is een ander verhaal dan de Afsluitdijk. Daarvan weten we dat hij bedacht is door ingenieur Lely. Zo’n geestelijk vader kent de A15 niet. Wel weten we dat de weg al in 1958 in het plan voor een Rijkswegennet stond, van Rotterdam naar Duitsland. En mogelijk ook al in eerdere schetsen. Maar wie ’m als eerste ingetekend heeft, weten we niet.

Volledig scherm Vanaf dit punt moet de A15 worden doorgetrokken. © Erik van 't Hullenaar